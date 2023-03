Rbr, con Nardò il primo match point salvezza

Per l’Rbr è il primo di quattro ‘spareggi salvezza’. Nonostante il piccolo terremoto in classifica provocato dalla sparizione di Ferrara, alla Rinascita è rimasta una certezza non di poco conto: e cioè la consapevolezza che vincendo anche solo uno dei quattro rimanenti match di regular season, i biancorossi saranno almeno noni, piazzamento che, lo ripetiamo per chi non avesse ancora confidenza con la formula, è sinonimo di permanenza in A2 nella stagione 20232024. Si comincia oggi con Nardò (al Flaminio palla a due alle 18, fischiano Vita, Terranova e Marzulli), quindi la Rinascita troverà sul suo cammino Cividale (venerdì 10 c’è il recupero in Friuli), Ravenna (fuori il 19) e Pistoia, in casa il 26. Ma adesso, come è giusto che sia, ogni attenzione è rivolta solamente alla formazione pugliese, che sale in Romagna esibendo in graduatoria gli stessi punti (18) dei riminesi, ma con una partita in più.

"Una squadra che gioca a viso aperto, con grande talento offensivo: ci sono davvero tanti giocatori che possono fare canestro e Russ Smith in A2 è un marziano – sostiene Mattia Ferrari –. Un giocatore che tira, si butta dentro, un realizzatore difficile da contenere, così come non dobbiamo dimenticare che a livello di college è stato un’autentica stella con la sua Louisville (titolo Ncaa nel 2013, per lui 18.7 pt e 2.9 assist a gara in quella stagione, ndr). Nardò, grazie anche a Smith ma non solo, può fare 90 punti sempre", aggiunge il coach di RivieraBanca, che confida di poter avere al meglio i suoi due stranieri. Sia Johnson, che Ogbeide non sono infatti al top complice uno stato influenzale che tocca pure l’intestino. Il primo ad accusare problemi è stato Jazz, che poi ha ripreso regolarmente ad allenarsi, quindi il centro ha pensato bene di emulare il compagno.

Per il resto la settimana appena trascorsa ci ha regalato la leggera scavigliata di Landi, guaio che non gli impedirà comunque di scendere sul parquet questo pomeriggio. "La nostra squadra ha preso coscienza delle proprie potenzialità – è ancora Ferrari che parla –. Adesso bisogna semplicemente chiudere al meglio questa stagione davvero bella dal punto di vista emotivo. E una volta in Poule Promozione, proveremo chiaramente ad andare il più avanti possibile. Ma tutto comincia dalla gara contro Nardò". Un Nardò che all’andata venne battuto piuttosto nettamente dai biancorossi, capaci di segnare la bellezza di 107 punti (contro 92) al palasport di Lecce: un segnale su come la difesa non sia la principale peculiarità dei pugliesi. Ma cosa può mettere sul piatto l’Rbr in questo delicatissimo confronto? "Un maggiore atletismo, che può metterli in difficoltà – risponde senza esitazioni lo skipper di Rinascita –. E una rotazione di uomini più ampia, più lunga, che ci permette di avere in campo gambe sempre fresche".

alb.cresc.