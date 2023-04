Rbr, contro Latina in totale emergenza

A caldo, subito dopo la sconfitta interna con Agrigento, Mattia Ferrari aveva espresso un suo più che legittimo desiderio. "Mi piacerebbe poter recuperare qualche giocatore", così il tecnico di Rbr, che contro i siciliani aveva potuto ruotare appena 7 giocatori, più una fugace apparizione del 18enne Morandotti. Una richiesta, quella del coach biancorosso, che almeno in questo imminente impegno – la partita di sabato a Latina – non potrà essere esaudito. Sì, perché al di là di Ogbeide, che si è operato e ha chiuso la stagione, neppure gli altri due malconci, Francesco Bedetti e Davide Meluzzi, potranno essere in campo nel Pontino.

"Sinceramente, speravo di stare un po’ meglio – ammette capitan Bedetti, che una settimana fa confidava di poter rientrare proprio a Latina e invece si ritrova sempre a fare i conti con la sua spalla destra –. Ho iniziato a correre soltanto martedì, ma il pallone ancora non lo tocco. A livello di mobilità non c’è male, però non ce la faccio a girarmi nel letto. E se in campo prendo un blocco, una botta, figuriamoci...", sospira l’esterno, che si sottopone a svariate terapie. "Tecar, laser, pesi, corsa, piscina, tutto il possibile. Con Marco (il preparatore atletico Bernardi, ndr) sto facendo un buon lavoro, adesso sposto il mio obiettivo sul confronto interno con Trapani del 30 aprile", prova a individuare una nuova data ‘Bedo’, che scenderà comunque a Latina insieme alla squadra, ma solo per fare il tifo ("Probabilmente sarà così, non vedo grosse alternative"). Il capitano resta comunque ottimista su questa Rinascita a ranghi ridotti. "Anche con 7 giocatori, se te la giochi nella maniera giusta, non è detto che l’esito sia scontato", ci vuole credere l’ala. Morale più basso per Meluzzi, che non vede ancora una luce in fondo al tunnel. "Sono un po’ nel limbo – attacca ‘Batman’ –. La situazione purtroppo non è migliorata, almeno per quel che riguarda l’aspetto cestistico. C’è sempre un ematoma alla coscia, uno strappo e a rendere più problematico il tutto è che la lesione è in profondità. In palestra sono in abiti borghesi e a Latina non ci sarò, su questo ci sono pochi dubbi", appare comprensibilmente sconsolato il 24enne play di RivieraBanca. Coach Ferrari, dunque, dovrà provarci con i suoi 7 superstiti, mentre a dare una mano in allenamento ci sono 3-4 giocatori degli Angels.

alb.cresc.