Rbr e i rischi della ’Fatal Verona’: "Vietato perdere troppi palloni"

Fisicità e atletismo a livelli d’eccellenza, quel pizzico di voglia rivincita rispetto all’andata e un roster di prima fascia. Verona accoglie Rbr con la voglia di riprendersi dal ko di domenica scorsa a Udine e i biancorossi sanno che stasera dovranno superare un esame davvero tosto.

Non tragga dunque in inganno il 73-71 del 15 ottobre scorso, quando Riviera Banca uscì dalla buca con una rimonta fantastica culminata col successo al supplementare. La Tezenis ha dimostrato di valere l’alta classifica che occupa stabilmente e ha una fisionomia molto precisa. "È la squadra più atletica del campionato, ben allenata da Ramagli uno dei migliori della nostra categoria – avverte Sandro Dell’Agnello – Per affrontarli bene, prima c’è da stargli dietro e poi si deve giocare al massimo livello tirando fuori tutte le energie possibili. La settimana di allenamenti è andata bene, abbiamo passato una piacevole festa di Natale al Flaminio e ora vogliamo pensare al 100 per cento a questa partita. Siamo pronti".

Il tipo di primo tempo giocato domenica scorsa con Orzinuovi potrebbe essere letale. Le troppe palle perse, 14 in quei 20 minuti, hanno consentito all’Agribertocchi di restare in partita. E in Veneto un altro ruolino di marcia del genere potrebbe affossare i biancorossi. "Dovremo evitare di perdere troppi palloni, sarebbe un harakiri – prosegue il coach di Rbr – La Tezenis sa distendersi e conosce il modo di approfittare nel migliore dei modi di questi errori. Il loro punto di forza in attacco? Devoe è il loro miglior marcatore con 16 punti a partita: un giocatore chiaramente pericoloso. Ma Verona sa far male in tanti modi e con tanti altri elementi. Dunque, occhi aperti". La guardia americana, che compie 28 anni proprio oggi, tende a non forzare e tira con percentuali più che buone. Potrebbe fare meglio ai liberi (3751 per un modico 73%) ma è giocatore estremamente utile alla causa.

Arrivata ieri a Verona nel tardo pomeriggio, Rbr attende conferme a livello di condizione fisica di Justin Johnson, che nell’ultima uscita è apparso in decisa crescita dopo i guai che lo hanno attanagliato nelle scorse settimane. La chiave, oltre alla difesa e alla cura della palla in ogni situazione, resta un attacco che sta girando a mille. "I margini di miglioramento, anche da quel punto di vista, ci sono sempre – chiude Dell’Agnello – Stiamo segnando tanto e con buone percentuali. Poi può pure accadere che si sbagli un po’ di più, ma la nostra idea resta quella di cercare di costruire i migliori tiri possibili".

Loriano Zannoni