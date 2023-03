Rbr, galoppo con Pesaro Ferrari: "Sono fisici, intensi e possono ricordare Pistoia"

Una sgambata tra ‘vicini di casa’ o se preferite, il retour-match, a campi invertiti, dell’amichevole disputata mercoledì scorso nella città di Rossini. Fatto sta che questo pomeriggio, sulle tavole del Flaminio, andrà in scena uno scrimmage tra i padroni di casa della Rinascita e la Vuelle Pesaro, realtà che si esibisce al ‘piano di sopra’. La palla a due verrà alzata attorno alle 17.45 e le porte del vecchio palas saranno aperte. "Per noi è importante confrontarci con una squadra fisica, atletica, intensa, un’avversaria che ha un po’ le caratteristiche di Pistoia – spiega il coach di Rbr Mattia Ferrari (foto), che è già proiettato sulla sfida di domenica con i toscani, match che archivierà la regular season –. Ce l’ha chiesto Pesaro e per noi va benissimo. Cominceremo così ad alzare il tono agonistico, che proseguirà negli allenamenti di domani e venerdì". Un faccia a faccia che serve a Rimini e serve ovviamente ai marchigiani, che devono inserire l’ultimo arrivato, quell’Austin Daye che è poi il figlio di Darren Daye, l’ala che marchiò a fuoco gli scudetti ‘88 e ‘90 conquistati dall’allora Scavolini. Per RivieraBanca un’avversaria stimolante, anche se il focus è rivolto a domenica, quando si deciderà il destino dei riminesi che per finire sesti (e avere così la certezza di disputare i playoff) dovranno battere Pistoia e incrociare poi le dita, confidando in un blitz dell’Unieuro Forlì al PalaDozza, ‘casa’ della Fortitudo Bologna. Questa, infatti, è l’unica strada percorribile: se solo uno dei due risultati salta, la Rinascita finisce nel gironcino dal settimo al nono posto portandosi comunque in dote 6 punti (4 quelli di Nardò, 2 Chiusi, mentre le squadre provenienti dal girone Verde non sono ancora definite). "Dobbiamo pensare a giocare una partita per noi, per il percorso che stiamo portando avanti – è ancora Ferrari che parla –. Poi non puoi spegnerti e riaccenderti di continuo, quel tipo di ‘luce’ va tenuta sempre accesa". Rimini non è però padrona del suo destino e, curiosamente, dovrà tifare per i forlivesi. Ma è realmente fattibile un blitz dei ‘cugini’ al PalaDozza? "Non lo so, è difficile da dire e poi non mi piace guardare in casa degli altri", preferisce non sbilanciarsi lo skipper di RivieraBanca, che oggi avrà a disposizione l’intero roster. Nel frattempo è iniziata la ‘Tripla’, la campagna per i mini-abbonamenti da 3 gare varata dalla società. Nel pomeriggio di ieri erano state vendute 220 tessere. Fino a lunedì 27 i vecchi abbonati hanno la prelazione per confermare il loro posto.

alb.cresc.