Rbr in campo con i magnifici sette "Serviranno pazienza e lucidità"

Nel campionato di basket A2 il girone Bianco imbocca il viale del ritorno e la Rinascita si ritrova in campo già oggi, in anticipo rispetto alle altre due partite, con il calendario che conduce i biancorossi al ‘PalaBianchini’ di Latina (si comincia alle 19, i ‘fischietti’ sono Martellosio, Capurro e Maschietto). Un’altra gara che vede i riminesi costretti ad arroccarsi attorno appena 7 giocatori. Sì, perché al di là dell’assenza cronica di Ogbeide, operato già da diversi giorni alla spalla, anche Bedetti e Meluzzi continuano a rimanere fuori dai giochi (e se per il capitano si può legittimamente sperare di rivederlo sul parquet domenica 30 con Trapani, la situazione per ‘Batman’ è decisamente più complicata, tanto che non si può neppure ipotizzare la data per un eventuale rientro del 24enne play). "Quelli sono, 7-uomini-7, più Morandotti e Sirri, così come si cambierà Bedetti, ma solo per essere vicino ai compagni", osserva coach Mattia Ferrari, che anche in quest’occasione metterà in campo un po’ di tatticismo, cioè ogni tanto si rifugerà nella zona per togliere ritmo agli avversari e per preservare dai falli i suoi. "Dovremo giocare con pazienza, fiducia e lucidità, ma è chiaro che tre giocatori mancano sempre, in qualunque modo la giri", riflette il tecnico di RivieraBanca, che dovrà vedersela con un’avversaria decisamente tattica, una squadra che già nel confronto d’andata, vinto ai pontini con lo score di 69-73, fece ampio ricorso alla zona e con quella ‘ragnatela’ imbrigliò non poco Johnson e compagni, che tirarono comunque con un passabile 42% dal campo, ma finirono per perdere la bellezza di 22 palloni, un’enormità.

"Dobbiamo confidare che tutte le cose vadano per il verso giusto – è sempre Ferrari che parla –. Speriamo dunque che D’Almeida prenda ancora una quindicina di rimbalzi, che Jazz ci dia i suoi abituali punti, che Landi e Masciadri facciano canestro e via dicendo. Abbiamo margini di errore piuttosto ridotti, esigui, in queste condizioni è così. Dobbiamo inoltre sperare in una certa qual complicità di chi è di fronte, è chiaro che se Latina gioca al top, segna con continuità, per noi tutto diventa tremendamente difficile. Dovremo poi giocare serio: ma su quest’ultimo aspetto non ho dubbi", è sereno Ferrari, che alla palla a due andrà con Tassinari in regia, Johnson e Amumba sul perimetro, Masciadri e D’Almeida nei paraggi del canestro. Questa mattina lo skipper biancorosso – che in passato allenò a Latina – farà prendere confidenza ai suoi pochi superstiti con i ferri del PalaBanchini.

