Rbr, Johnson e Marks . Ecco la coppia fedeltà

Spesso osannato dal pubblico uno, quasi sopportato l’altro. Carico come una molla il primo, con schiacciate ed esultanze a infiammare la folla. Dalle movenze da pantera rosa il secondo. Justin Johnson (a sinistra) e Derrick Marks (a destra) hanno poco in comune, a partire dal ruolo per finire col tipo di andamento stagionale. Americani entrambi, è vero, ma per specifiche tecniche e caratteristiche davvero differenti. E dire che, però, una cosa in comune ce l’hanno: sono i giocatori più utilizzati del roster, come numero di minuti totali e anche come media. Per l’esterno il dato era intuibile, per il lungo un po’ meno, visto che era dovuto uscire dalla partita con Trieste dopo tre minuti per quella botta alla testa. Invece, per media e totali, JJ è lì. Derrick Marks, con 471 minuti in 14 partite, è di gran lunga il giocatore più utilizzato da Mattia Ferrari e Sandro Dell’Agnello. La media racconta di 33.6 a gara, un dato che raccoglie anche i tempi supplementari. Il secondo per minuti totali è Justin Johnson con 396, di un’incollatura sopra a Grande. La media del lungo è l’unica, assiema a quella di Marks, che supera i 30 minuti (30.5). Sono indispensabili, lo dicono i dati che sono solo la logica conseguenza delle scelte dei due allenatori. Sono state davvero poche le occasioni in cui, in finali di gara punto a punto, ai due siano stati preferiti altri elementi del roster. Il rendimento di Marks ha fatto storcere il naso a tanti, ma in realtà si tratta del giocatore più continuo della squadra. All’interno della stessa partita può mostrare flash di talento o cadere in errori banali, o magari anche prendere meno iniziative e difendere non sempre al massimo. Ma nel complesso produce 18.5 punti, il quarto marcatore del girone rosso, e lo fa col 49% da due e il 37% da tre. Da aggiustare il dato delle palle perse, 2.6, ma ha avuto tanto il pallone in mano e il suo ball-handling non è quello dei migliori esterni della A2. Ha però tante altre qualità, a partire da un tiro dalla media eccellente. Ha il 90% ai liberi (4348) ma forse il ricordo peggiore dell’annata riguarda proprio un’occasione in cui è stato impegnato in lunetta. Quel tecnico a Orzinuovi nell’ultimo minuto tra un libero e l’altro, con quinto fallo incorporato, ha indirizzato il match definitivamente verso l’Agribertocchi. Il dato sul minutaggio di Johnson è ancora più stupefacente, considerando come abbia avuto molti più problemi fisici di Marks. Eppure, al di là del turno di riposo e delle 13 partite totali, ha sempre lottato. In qualche caso la condizione fisica mancante ha evidentemente pesato sul rendimento, ma ora sembra tornato sui suoi livelli e la partita di domenica scorsa lo conferma. Per lui 12.5 punti con 8.8 rimbalzi, il 51% da due e il 31% da tre. Se la condizione assiste entrambi, restano gli indispensabili di Riviera Banca.

Loriano Zannoni