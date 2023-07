Rbr, Johnson sempre più lontano Archie e Adrian: sogni di mercato

E adesso gli americani. Dopo i fuochi d’artificio della scorsa settimana ecco che RivieraBanca sposta la sua attenzione sulla coppia Usa, sul duo che nella scorsa stagione ha fatto le fortune tecniche della squadra e ha portato alla causa punti, rimbalzi, leadership e carisma. Ogbeide e Johnson sono lontani. Il primo definitivamente, visto che ha firmato la scorsa settimana per Pistoia, neopromossa in Serie A. Il secondo è ancora free agent, ha una proposta sostanziosa sul piatto da parte di Rimini ma le strade sembrano essersi allontanate inesorabilmente. Prima con l’enigmatico ma caloroso saluto via social di Jazz, poi con le scelte tecniche societarie, che hanno portato già in dote a Ferrari tanti punti e tanto talento nel reparto piccoli. Ecco dunque che la coppia straniera sarà totalmente nuova. Il primo a essere firmato dovrebbe essere il lungo e Rinascita dovrebbe virare su un elemento di alto profilo presumibilmente già con esperienze di Serie A2. Restano caldissimi, per questo motivo, i nomi di Dominique Archie, ala forte classe ’87 da Cento, e Nathan Adrian, il 2.06 in uscita da Forlì. Quest’ultimo, fattore da non sottovalutare, è stato anche mvp straniero del campionato e i dirigenti riminesi, Paolo Carasso in testa, hanno dichiarato di puntare solo a prime scelte, almeno per quanto riguarda questo mercato estivo. Con lo straniero e l’acquisizione di Adamu Adam Abba, il 19enne da Bernareggio ormai in dirittura d’arrivo, il reparto lunghi sarebbe completato, contando anche sul già confermato Masciadri e sul neo arrivo Simioni. Di seguito l’attenzione sarà rivolta all’esterno americano. Rbr sta monitorando diversi elementi, con la consapevolezza di voler puntare al valore, più che alla perfetta compatibilità tecnica. Il profilo del giocatore perfetto sarebbe chiaramente quello di un’ala piccola di stazza che sappia muoversi bene da esterno e possa mandare senza troppi patemi Anumba a occupare anche dei minuti da numero 4. Un giocatore che tecnicamente si trovi tra Tomassini e Anumba e che non ricalchi le situazioni tecniche di qualcuno che c’è già. In ogni caso, se dovesse presentarsi l’occasione di far arrivare sotto l’arco d’Augusto un esterno di altissimo talento, la dirigenza non se la lascerebbe scappare. Pure se ci sarà il rischio, tecnicamente parlando, di similitudini troppo marcate con qualcuno già a roster. Con Grande, Tomassini e la conferma di Tassinari, il reparto piccoli è già abbastanza ricco.

Resta da risolvere soprattutto la situazione riguardante Scarponi, che dovrebbe quasi certamente rimanere. Il classe 2004 si giocherà le sue chance per un’altra annata in A2 e proverà a scalare le gerarchie nel suo Flaminio. In ultima istanza, gli addii, che Rinascita comunicherà abbastanza presto e che riguarderanno, dolorosamente, anche alcuni elementi cardine di queste annate.

Loriano Zannoni