Rbr, la testa a Verona. E con Forlì sarà una festa

Ci sono Verona e Forlì, nel menu prenatalizio di Rbr, con la prima gara che si giocherà in trasferta sabato e la seconda che vedrà il Flaminio incendiarsi per un altro derby nella serata del 23 dicembre. Sarà il "RivieraBanca Day" e l’organizzazione è già partita, anche se la parte tecnica, coach Dell’Agnello in primis, rimane focalizzata sulla partita in terra veneta. Per il "RivieraBanca Day" non saranno considerate valide le tessere annuali, per cui ogni tifoso dovrà comprare il biglietto. Per gli abbonati però sono previste agevolazioni. Il prezzo intero per curve e laterali sarà di 18 euro (abbonati 10), quello ridotto 10 (8). Per le poltrone rosse 30 euro (15), per quelle bianche 40 (20) e per il parterre 60 (40). Con il biglietto, in vendita da oggi in sede e nelle tabaccherie autorizzate, verrà consegnata una sciarpa biancorossa "Forza Rimini" ideata per l’occasione. I giocatori di Rbr vestiranno per il derby maglie speciali, edizione limitata, con design creato per l’occasione, che verranno poi messe all’asta e il cui ricavato verrà devoluto ad Arop, l’Associazione riminese di oncoematologia pediatrica, e alla cooperativa sociale Ca’ Santino. Per il presidente di RivieraBanca, Fausto Caldari, "È motivo di orgoglio pensare a questa giornata. Un connubio ben riuscito, quello tra il mondo del credito cooperativo e il basket. La squadra ha bisogno del calore di tutti i riminesi, sono sicuro che si faranno sentire". È il sesto anno dell’iniziativa e i numeri, per presenze e ricavato in beneficenza, sono sempre alti. "Un giorno particolare, ci teniamo davvero tanto – dice il ds, Davide Turci -. Il nostro è un pubblico maturo, legato al progetto che ci ha accompagnato anche quando i risultati non erano positivi. Ci aspettiamo come sempre un grande Flaminio e sappiamo già cosa chiedere a Babbo Natale". Coach Dell’Agnello plaude all’evento ma fino a sabato ha in testa una cosa sola. "Ci aspettiamo un grande ambiente il 23 al Flaminio. Detto questo ora siamo in modalità Verona, pensiamo alla gara e proviamo a vincerla, non possiamo fare differenze tra un tipo di avversario e un altro". Ed è una marcia da due su tre che può portare Rbr ai playoff. Insomma, il 66% di vittorie. Sulla strada ci sono Verona, Forlì e Chiusi.

Loriano Zannoni