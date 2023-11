Rbr, le giovanili sbancano. Bologna

Le giovanili Rbr sbancano Bologna nell’ultimo turno d’Eccellenza Under 19 e Under 15. L’Under 19 targata Angels fa il colpo in casa della Virtus grazie a un terzo quarto fantastico (43-62 al 30’). Negli ultimi dieci minuti le V nere tornano sotto, con Santarcangelo che la chiude grazie alla tripla di Benzi nell’ultimo minuto e a un paio di ottime difese. Finisce 66-71. Il tabellino: Antolini, Bonfé, Panzeri, Mulazzani 18, Benzi 12, Baschetti, Macaru 9, Lombardi 5, Mari 6, Abba 21, Morri, Di Giacomo. All.: Serra.

Resta imbattuta l’Ibr Under 15, che viola anche il campo della Furla, tana della Sg Fortitudo. Nel 64-96 conclusivo è ancora una volta dominante Mattia Ruggeri, che questa volta ne mette a referto 41. Molto bene anche Ronci e Ciancarelli. Oggi squadra di nuovo in campo alla Carim con la Vis Ferrara (17.45).