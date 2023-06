Rbr rilancia, arriva Simioni, altri addii in vista

Con l’affaire Tomassini ancora in ballo ma vicinissimo alla chiusura, Rbr non resta affatto ferma ma rilancia anche su altri fronti. Il nome nuovo riguarda il reparto lunghi e si tratta di Alessandro Simioni, noto in Romagna per aver vestito la maglia di Ravenna nel biennio pandemico (2020-2022) e reduce dall’esperienza in Serie A con la De Longhi Treviso.

Con i veneti Simioni ha chiuso a 2.5 punti segnati in 7 minuti di media, mentre nell’annata precedente all’OraSì in A2 aveva fatto registrare 9 punti in 29 minuti. Centro di 2.06, è cresciuto in un settore giovanile importante come quello della Reyer Venezia e ora, a 25 anni, pare pronto a essere un fattore determinante in un campionato come quello di A2. A quel punto risulterebbe abbastanza chiaro anche il puzzle degli addii in casa Rinascita, con Bedetti, Meluzzi e Landi indiziati a lasciare il Flaminio per percorrere altre vie. La chiusura del cerchio, a quel punto, resterebbe nella scelta degli americani. A quel punto selezionabili anche per caratteristiche e compatibilità col resto del gruppo. L’idea, in questo momento, è che saranno un 3 e un 4-5.

Loriano Zannoni