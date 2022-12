"Rbr rinata per il girone di ritorno E ora possiamo ambire ai playoff"

Quando uno nasce allenatore, fatica poi maledettamente a stare lontano da quella panchina. E Paolo Carasso, uno degli allievi prediletti di quel Claudio Papini ineguagliato maestro dei fondamentali, dopo un lustro è tornato in palestra. Nonostante sia preso dalle faccende della Rinascita, dove ricopre il delicato ruolo di amministratore delegato, ‘Paolino’ segue un gruppo giovanile, dove si ritrova in squadra cognomi a lui parecchio familiari, da Ruggeri a Ronci. "Allenare figli di ragazzi che ho avuto in passato è un qualcosa di particolare, a volte nei loro movimenti rivedo quelli dei genitori. Saranno i geni", osserva sorridendo Carasso, che nel campionato under 15 d’eccellenza fin qui ha perso solo una partita a San Lazzaro, mentre nell’under 14 Elite è imbattuto. Insegna pallacanestro ai baby e continua chiaramente a monitorare la prima squadra, l’ad riminese, 54 anni compiuti il mese scorso. Una RivieraBanca che dopo un avvio di stagione complicato ha trovato discreti equilibri e, di conseguenza, buoni risultati, 6-8 il record a tutt’oggi per un nono posto in solitudine nel girone Rosso di A2.

"Sinceramente non mi sono mai allarmato, neppure quando eravamo 1-6. Ho sempre avuto grande fiducia in Mattia (coach Ferrari, ndr), nel suo modo di far giocare la squadra – ammette Carasso –. Un sistema di letture, che ha bisogno di tempo per essere assimilato da chi va in campo. Nelle prime giornate, poi, il calendario non ci ha certo dato una mano, ma abbiamo sempre supportato l’allenatore anche quando i risultati non ci erano favorevoli. Ora le cose si sono sistemate e nel ritorno mi aspetto una squadra più pronta", è la legittima richiesta del dirigente, più che mai convinto che "questo gruppo abbia le qualità per stare nella seconda fascia di merito del girone, diciamo dal quinto al nono posto. Abbiamo due stranieri importanti, due giocatori di rendimento, che offrono continuità a buoni livelli. E non è così facile, scontato che accada".

Nel suo sin qui breve cammino in A2 la Rinascita ha pure cambiato leggermente pelle, dentro Landi per Arrigoni nel ruolo di ala forte. "Siamo ripartiti con diversi giocatori che erano stati promossi dalla B, ma la società sta sempre con gli occhi aperti. E se ci accorgiamo che qualcosa non funziona, facciamo delle valutazioni". Tempo di brindare al nuovo anno e mercoledì 4 sarà tempo di derby a Forlì. "Avversaria forte, il pronostico sembrerebbe chiuso. Ma se andiamo là con l’atteggiamento giusto, con convinzione, allora possiamo dire la nostra", vuole crederci ‘Paolino’.

alb.cresc.