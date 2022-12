Rbr, Scarponi si veste d’azzurro "Sogno gli Europei con l’Under 20"

Un trasferimento in treno questa mattina e al pomeriggio sarà già tempo di sudare in palestra agli ordini di coach Magro, ct della nazionale italiana under 20. Domani altre due allenamenti, giovedì un’ulteriore seduta al mattino, quindi rientro in serata nella sua Riccione. Questa è l’intensa ‘tre giorni’ che a Brescia attende Alessandro Scarponi, alla sua prima convocazione nella squadra azzurra di questa categoria, lui che solo l’estate scorsa aveva preso parte ai campionati europei under 18 di Izmir, in Turchia. "Siamo arrivati sesti, purtroppo l’Italia è stata la prima delle escluse per poter partecipare ai mondiali. Ho giocato abbastanza, è stata sicuramente un’esperienza importante", torna con la mente su quell’evento la guardia di Rbr, 19 anni giusto tra una settimana. Un ragazzo, Scarponi, che è pronto a giocarsi tutte e quante le proprie chance per ben impressionare, per far sì che il suo nome non venga stralciato dal taccuino del commissario tecnico. Perchè Alessandro, ai prossimi europei U20 che si terranno in estate, vorrebbe proprio esserci.

"Già, sarebbe davvero bello", ammette il giovane esterno biancorosso, che poi promette: "In questo raduno darò veramente tutto, non mi risparmierò. Mi piacerebbe tantissimo indossare di nuovo la maglia azzurra in una manifestazione internazionale", confessa Alessandro, che anche nella Rinascita, comunque, è abituato a spremersi fino in fondo per conquistare minuti, per restare stabilmente nelle rotazioni di coach Ferrari. "So perfettamente che devo farmi trovare pronto, sempre. Può esserci un problema di infortunio oppure di falli per qualche compagno di squadra, quando questo accade tocca a me. Ecco, quando si presenta un’occasione devo essere bravo a sfruttarla nel migliore dei modi", tiene sempre le antenne dritte ‘Scarpo’, che sin qui in A2 sta viaggiando a 3.6 punti in 15’ con un top di 12 contro Ferrara. Le percentuali ci raccontano che Alessandro tira col 61% da due (1118), il 28% da tre (725) e il 67% ai liberi (46). E nei rari momenti in cui il pallone a spicchi non rimbalza, c’è il discorso scolastico che va portato avanti, con Scarponi che a giugno dovrà sostenere l’esame di maturità al liceo Volta di Riccione.

a. c.