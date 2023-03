Rbr, sgambata con Pesaro sognando i playoff

Dopo tre giorni pieni di riposo, i giocatori della Rinascita si sono riaffacciati ieri in palestra per riprendere la preparazione in vista del match di domenica a Ravenna. All’appello mancava solo Alessandro Scarponi, che aveva comunque una doppia ‘giustificazione’. La prima, decisamente più gratificante, era dovuta al concomitante impegno al raduno di Sirmione con la nazionale Under 20 del Ct Magro. Peccato, però, che a quel raduno il baby riccionese non abbia preso parte, complice un risentimento muscolare nel retro coscia, ‘souvenir’ della gara di venerdì a Cividale. Così Scarponi a Sirmione non ha fatto neppure una delle tre sedute in programma e adesso dovrà rimanere fermo qualche giorno per risolvere il problema.

"Credo che non lo avremo per tutta la settimana – riflette il coach di Rbr, Mattia Ferrari –. La speranza è quella di recuperarlo al volo per la gara di Ravenna", incrocia le dita il tecnico biancorosso, che oggi pomeriggio porterà i suoi a Pesaro per uno scrimmage con quella Victoria Libertas che si esibisce al ‘piano di sopra’ (palla a due attorno alle 17.30, il galoppo si svolgerà a porte chiuse). "Quando una squadra di serie A ce lo chiede, andiamo sempre volentieri – è ancora Ferrari che parla –. Contro un’avversaria di categoria superiore il livello dell’attenzione dev’essere importante, comunque allargherò le abituali rotazioni, nessuno verrà spremuto per tanti minuti. Da domani, poi, cominceremo a pensare, a concentrarci esclusivamente su Ravenna. Abbiamo ancora una chance di poter conquistare il sesto posto e vogliamo giocarcela".

Già, una chance piuttosto remota, per la verità, con RivieraBanca che dovrebbe vincere le due rimanenti gare (dopo Ravenna, c’è il match casalingo con Pistoia) e augurarsi che la Fortitudo Bologna le perda entrambe. Più facile, onestamente, un posizionamento tra il settimo e l’ottavo posto, con un ‘tesoretto’ interessante (probabilmente 6 punti) da portarsi in dote nella Poule Promozione. "In ogni caso vogliamo andare ai playoff", non si nasconde di certo Mattia Ferrari, pienamente consapevole che l’obiettivo è più che mai fattibile per la sua Rinascita. Ma un occhio alle potenziali rivali – Agrigento, Latina, Trapani - l’ha buttato? "No, ci penserò più avanti, però c’è il mio assistente Zambelli che sta monitorando la situazione nell’altro girone".

alb.cresc.