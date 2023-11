Rbr si rituffa nel mercato. Caccia a un lungo italiano

Rbr è "attentissima" sul mercato, ma non vuole sbagliare la scelta. Parola del ds Davide Turci. Non vuole puntare su un profilo inadatto, la dirigenza biancorossa, pena l’affossamento di una squadra che in questo momento è in grande difficoltà. Ecco perché la sensazione, forte, è che qualcuno arriverà, molto probabilmente un italiano a rinforzare il reparto lunghi. Il momento? Presto, ma non subito.

In casa Riviera Banca, in ogni caso, questo è anche il momento delle riflessioni sulla situazione di Justin Johnson. "Momenti di panico, quelli iniziali dello scontro – ammette Davide Turci -. Attimi di terrore. Ho subito chiamato il nostro medico, Eraldo Berardi, ma sulle prime c’era tanta preoccupazione. Devo dire che i medici sono stati bravissimi, così come l’ambulanza e i dottori del pronto soccorso. Già durante la partita abbiamo avuto notizie rassicuranti, dunque meglio così". Domani Johnson verrà rivalutato per verificare sensazioni del giocatore e miglioramenti. L’idea, però, è che Rbr pensi comunque a tenerlo fermo per la gara di Udine, in modo tale da far riposare quel ginocchio che tanto gli ha dato fastidio nell’ultimo periodo. "Non lo escludo – dice Turci -. Vedremo. Di sicuro la priorità è che stia bene e l’unica medicina per il ginocchio è il riposo". Un JJ al 100% servirebbe tantissimo a una squadra che deve uscire al più presto dalle sabbie mobili degli ultimi posti. "I fischi del pubblico con Trieste? È nel loro diritto, vuol dire che ce li siamo meritati. Al di là di tutto quello che è successo, adesso non dobbiamo parlare di alibi, non servono a niente. Dobbiamo cambiarci vestito e metterci la tuta da operaio. Togliere il fioretto e impugnare la sciabola. L’obiettivo primario ora è mantenere la categoria. Se la classifica è questa un motivo c’è, ma ora dobbiamo restare tutti compatti e uniti, lottando fino alla fine per ottenere quello che vogliamo". Poi c’è il mercato, guardato con estrema attenzione anche dai tifosi. Qualcosa accadrà, con Rbr che molto probabilmente andrà a pescare un lungo tra gli italiani a disposizione. Gli americani al momento non si toccano, un po’ perché Rimini vuole rivedere Johnson a pieno regime assieme a Marks e un po’ perché i visti sono finiti e si dovrebbe virare, nel caso, su un comunitario. "Il mercato è sempre monitorato – spiega il direttore sportivo biancorosso -. Teniamo le antenne dritte, ma prendere a caso non avrebbe senso". L’idea di Rbr è andare a pescare un giocatore funzionale alle esigenze attuali (dunque un lungo, magari con presenza in area), oppure un profilo di alta qualità che possa dare la svolta anche in altri ruoli. La caccia è aperta.

Loriano Zannoni