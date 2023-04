Rbr, stagione finita per Ogbeide Meluzzi in dubbio per Trapani

Domani, a Trapani, le abituali rotazioni a 10 di coach Ferrari si ridurranno drasticamente a 7, per allargarsi probabilmente a 8 se il tecnico riterrà opportuno far mordicchiare il campo anche a Elia Morandotti, diciott’anni compiuti neppure un mese fa’. Già si sapeva del forfait certo di Ogbeide, la cui stagione è virtualmente finita anche se l’Rbr dovesse conquistare i playoff, con il centro che deve ancora decidere se sottoporsi o meno a intervento chirurgico per sistemare la spalla offesa, così come era noto che pure Bedetti sarebbe rimasto semplice spettatore in Sicilia. C’era poi qualche timida speranza per avere sul parquet Meluzzi, ma l’ematoma non si è ridotto, la coscia è ancora gonfia e quindi ‘Batman’ è impossibilitato a giocare. Mettiamoci poi un Anumba che non scoppia di salute, anche se l’ala ha assicurato la sua presenza, e il quadro è piuttosto avvilente. Ma questo è quel che passa il convento dopo la ‘strage’ successa nell’infausto match con Latina, inutile fasciarsi la testa: così come è meglio ricordare che non sono possibili interventi sul mercato, con qualche innesto che si può effettuare solo quando cominciano i playoff. La squadra riminese – o quel che ne rimane – si trasferirà in Trinacria questa mattina con il volo Bologna-Palermo, quindi domani, alle 18, ci sarà questo insolito impegno Pasquale. Peraltro, nei vari raggruppamenti dell’A2, solo il match fra Trapani e RivieraBanca si disputerà di domenica, mentre tutti gli altri incontri sono in calendario oggi (e nel girone Bianco, vale la pesa ricordarlo, le altre due partite sono Latina-Chiusi e Agrigento-Nardò). Anche nella lontana Trapani, comunque, i biancorossi non saranno soli: 7-tifosi-7 voleranno infatti domattina da Bologna e, rimediando dopo la gara un passaggio sul pullman della squadra fino a Palermo, rientreranno nella notte senza dover pernottare in Sicilia. Quando si dice la passione.

a. c.