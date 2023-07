Record d’iscritti ai mondiali O’pen Skiff

Parte domenica l’"O’pen Skiff World Championship", il Mondiale che porterà nelle acque riminesi un parterre record di quasi 300 concorrenti, col meglio del panorama velistico. Il Club Nautico riminese, promotore dell’evento, proporrà 14 velisti, 6 ragazze e 8 ragazzi. Si tratta di cinque under 12 (Yasnolobov, Casadei, Silvestri, Monti e Minelli), sette under 15 (Poli, Monti, M. Migliori, P. Migliori, Zaccarelli, Paesani, Lucchini) e due under 17 (Poli e Cartelli). "Per ognuno di loro partecipare a un Campionato del Mondo a Rimini, in casa, sarà una grande emozione – sottolinea Andrea Musone, vicepresidente e direttore sportivo del Cnr -. Ma sarà soprattutto un’esperienza altamente formativa: avranno la possibilità di confrontarsi e competere con giovani di tutto il mondo che per una settimana coloreranno la nostra costa". Preparati dall’allenatrice Laura Pennati, i giovani velisti riminesi vengono da una stagione intensa di regate del circuito italiano e competizioni a squadre. Per alcuni di loro, l’ultima fatica agonistica è stata la regata nazionale di Cagliari, conclusa lo scorso 2 luglio e con parecchi riminesi in bella evidenza, in crescita costante nel percorso di maturazione.