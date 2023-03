Recupera Piscitella, ma restano ai box Gigli e Gabbianelli

Niente da fare per Gigli. Il difensore ha provato a stringere i tempi per esserci oggi contro la Recanatese, ma alla fine è stato costretto nuovamente a dare forfait. Proprio come Gabbianelli, alle prese con un problema muscolare. Marco Gaburro, rispetto alla gara di qualche giorno fa in casa della Torres, quindi, recupera soltanto Piscitella che ha superato il virus influenzale. Resta naturalmente ai box anche Panelli che ne avrà ancora per qualche settimana. Alternative in difesa, quindi, ridotte all’osso. Ma questa volta al fianco di Pietrangeli per vie centrali dovrebbe essere Allievi. Il centrocampo potrebbe non riservare novità rispetto all’ultima uscita, mentre qualcosa cambierà in attacco. A giocarsi una maglia nell’undici iniziale sono Vano e Mencagli. Mentre alle spalle della punta centrale viaggeranno in tandem Santini e Biondi.