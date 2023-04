Reggiana con l’Olbia, Recanatese per l’Entella

Continuano a duellare per la serie B Reggiana ed Entella oggi impegnate rispettivamente contro Olbia e Recanatese. Fa il tifo per i liguri il Rimini, ma anche per gli emiliani con le prime due della classe impegnate contro squadre che possono ancora puntare ai playoff. Mentre la Fermana se la vedrà col Pontedera.

Serie C. Girone B (37ª giornata, ore 17.30): Ancona-Rimini, Carrarese-Lucchese, Cesena-Vis Pesaro, Entella-Recanatese, Fermana-Pontedera, Fiorenzuola-Siena, Gubbio-Torres, Imolese-San Donato Tavarnelle, Montevarchi-Alessandria, Olbia-Reggiana.

Classifica: Reggiana 77; Entella 75; Cesena 73; Carrarese, Gubbio 59; Pontedera 56; Ancona 55; Siena 49; Lucchese 48; Rimini 46; Fermana, Recanatese 43; Olbia 41; Fiorenzuola 40; Torres 39; Vis Pesaro 36; Alessandria 35; San Donato Tavarnelle 34; Imolese 32; Montevarchi 27.