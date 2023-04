Regini: "Niente calcoli È tutto nelle nostre mani"

di Donatella Filippi

Niente calcoli, nessuna tabella. Nove punti a dispozione, tre avversarie da battere e un unico obiettivo da raggiungere. Il Rimini è alla resa dei conti e Vasco Regini riduce a zero le chiacchiere a pochi giorni del primo dei tre ostacoli che separano il Rimini dai playoff. "Dobbiamo dare un’accelerata, soprattutto in casa – dice il difensore di Santarcangelo – dove nel girone di ritorno abbiamo incontrato le maggiori difficoltà. Lo dobbiamo a noi stessi e ai nostri tifosi". Fiorenzuola domani e Montevarchi all’ultima giornata. In mezzo la trasferta sul campo dell’Ancona. Difficile, calcolatrice alla mano, e avversarie che spingono sull’acceleratore, pensare a quanti punti possano bastare ai biancorossi per tenersi stretti almeno il decimo posto. "In carriera tutte le volte che ho provato a fare calcoli non mi è andata bene – dice Regini – quindi non ne faccio. Ma non sarebbe nemmeno giusto considerando che abbiamo vinto solo due gare nel girone di ritorno. Rispetto alle dirette concorrenti noi abbiamo il destino nelle nostre mani". Due punti di vantaggio sulle inseguitrici Recanatese e Fermana, entrambe pronte a fare carte false per prendersi il decimo posto. E mentre il Rimini domani sera sarà alle prese con il Fiorenzuola le due formazioni marchigiane se la vedranno rispettivamente con Olbia e Reggiana. La Recanatese davanti al pubblico amico e la Fermana in viaggio.

"Abbiamo il vantaggio di non dover pensare agli altri. Ma sempre se riusciremo a dare il meglio di noi stessi – continua a ripetere e a ripetersi Regini – Credo davvero che la nostra squadra meriti un posto nelle prime dieci. Per le qualità che ha e per quello che ha fatto vedere nel girone d’andata. Quel tesoretto che abbiamo messo insieme nella prima parte di campionato ora è arrivato il momento di farlo fruttare". In mezzo c’è un girone di ritorno che ha consegnato ai tifosi un Rimini fragile. "Abbiamo perso un po’ di fiducia quando sono arrivate le prime difficoltà – ammette Regini – e c’è da dire che quella fortuna che ci è stata amica all’andata, al ritorno ci ha presentato il conto". Il passato è passato.

"Concentriamoci sul Fiorenzuola – detta la linea il terzino – che in questo girone di ritorno non se la passa meglio di noi. Vorranno interrompere la loro striscia negativa, ma noi sappiamo quello che dobbiamo fare e le nostre motivazioni deveno essere più forti di tutto e di tutti".