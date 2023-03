Regini: "Rimettiamoci a correre in casa"

di Donatella Filippi

Ripensa al punto guadagnato sul campo della Torres, Vasco Regini. Ma soprattutto il difensore del Rimini guarda avanti. Pensa alle sette gare che mancano per chiudere il discorso con il campionato cercando di tenersi stretto un posto tra le prime dieci. Quello che vorrebbe dire playoff. E, pensando proprio a questo, il passo in avanti in classifica fatto nell’infrasettimanale non dispiace ai biancorossi. "Un buon punto – dice subito il terzino di Santarcangelo, centrale per l’occasione contro la Torres – su un campo non semplice considerando che abbiamo trovato un ambiente piuttosto caldo. Abbiamo anche provato a vincere quella partita, ma credo che alla fine, per quello che si è visto, il pareggio sia il risultato giusto. Ci sta. Noi abbiamo raggiunto il nostro obiettivo che era quello di portare in Romagna qualche punto". Insomma, tornare a casa con qualcosa in tasca dalla Sardegna e non dare un dispiacere a quei valorosi 25 tifosi riminesi che, di martedì sera, hanno deciso di volare su Sassari. In linea d’aria cinquecento chilometri di passione vera, questo è indiscutibile. Ed è insieme ai propri tifosi, ora, che la squadra di Marco Gaburro dovrà mettersi in tasca il bottino grosso proprio pensando agli spareggi promozione. Perché quattro delle sette gare che portano al primo traguardo capitan Laverone e compagni le giocheranno al ‘Romeo Neri’. "Dove ultimamente – ricorda Regini – fatichiamo a raggiungere la vittoria. Sarà quindi importante centrare qualche successo in casa da qui alla fine. Dobbiamo assolutamente invertire quella rotta". Magari già da sabato quando al Neri si presenterà la Recanatese. Mettendo da parte quegli alti e bassi che hanno caratterizzato l’annata biancorossa. "E’ vero c’è mancata la giusta continuità per un motivo o per l’altro – dice il difensore ex Sampdoria – Difficile dire cosa ci sia ralmente mancato, ma evidentemente c’è un po’ di rammarico per qualche punto lasciato per strada. C’è però da dire che in questo girone gli alti e i bassi, al di là delle prime tre della classe, li hanno avuti un po’ tutti".

Insomma, un girone dove la corsa ai playoff è piuttosto una camminata e nemmeno troppo a passo spedito. Ma ora, forse, conviene mettersi a correre.