"Restiamo agganciati al treno playoff"

di Donatella Filippi

"Volevamo vincere a tutti i costi e ci siamo riusciti". Andrea Delcarro sa quanto pesi il gol che ha realizzato ad Alessandria. Perché il Rimini iniziava a sentire in maniera pesante la mancanza di quei tre punti da mettersi in tasca in un colpo solo. "Sono felice per quel gol, è chiaro – dice il centrocampista dei biancorossi – ma soprattutto perché è valso una vittoria che mancava da troppo tempo. Ci abbiamo messo davvero il cuore e abbiamo raggiunto l’obiettivo". Perché contro i piemontesi c’è stato anche da soffrire. "Nel primo tempo, oltre al rigore fallito – dice Delcarro, al sesto centro stagionale – abbiamo avuto anche altre occasioni per mettere la strada un po’ più in discesa. Poi nella ripresa ci sta anche di dover stringere i denti, ma siamo stati uniti e compatti e, alla fine, l’abbiamo portata a casa". Peccato per quell’infortunio che ha chiuso il match di Delcarro in casa dei grigi prima dell’intervallo. "Ho sentito un po’ tirare il flessore – racconta il centrocampista –. Ho provato a rimanere in campo per qualche altro minuto, ma non ho voluto rischiare. Speriamo non sia nulla di grave". Delcarro guarda già avanti. "Il Gubbio viene da un momento delicato considerando che ha perso anche in questo turno infrasettimanale – dà uno sguardo ai risultati sugli altri campi la mezzala biancorossa – Da domani (oggi, ndr) inizieremo a preparare anche quella partita nel migliore dei modi". Fissa già il prossimo obiettivo anche Simone Pasa, tornato titolare dopo un paio di partita da escluso. Ma prima ci sono da godersi i tre punti conquistati su un campo difficile.

"Vittoria importantissima – dice subito il centrocampista ex Pordenone – perché in questo momento vincere non è facile su nessun campo. Giocare in casa di squadre che stanno provando a salvarsi in questo girone di ritorno non sarà facile per nessuno. Personalmente sono felice di essere riuscito a giocare una buona partita perché sono condizionato un po’ dalla pubalgia che nell’ultimo periodo mi sta tormentando". Tutto semplice nei primi minuti, poi... "Avevamo preparato bene questa partita è c’è riuscito sul campo tutto quello che avevamo studiato con il mister – spiega Pasa – Abbiamo costruito abbastanza, poi gli ultimi 25 minuti abbiamo sofferto un po’. Ma abbiamo dato segni di compattezza importanti. Restiamo agganciati al treno dei playoff".