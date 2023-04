Rhinos, rimonta incompleta Dogana Ducks vola ai quarti

Hanno vinto garadue di 16, i Rhinos Morciano (62-46 lo score; Villa 21, Mazza 18): un passivo che non è stato però sufficiente per ribaltare il 25 subìto all’andata. E così, in questo torneo Nbu di basket, ai quarti passano i Dogana Ducks, che dovranno vedersela ora con i Lions Coriano, serie – al meglio delle due vittorie su tre incontri – che si aprirà stasera a Fonte dell’Ovo. Quei ‘leoni’ che, com’era prevedibile, non hanno avuto problemi per sbarazzarsi del Sunrise, addirittura +50 al ritorno dopo il +28 di garauno (89-39 nella replica; Bigini 20, Vatucci 16).

E’ andato sul velluto anche l’imbattuto Cno. Lucchi (foto) e compagni con i Pantheguns avevano vinto di 41 il primo match e nella replica si sono ‘limitati’ a imporsi 71-34 (Arlotti 14, Cardi 21). Nei quarti il Cno trova il Taz (venerdì garauno a Viserba). Gli altri due incroci playoff sono Free-Dream City e Amarissimi-Ciu Ciu team.

Il Free ha eliminato Novafeltria (67-50 dopo il -6 di garauno; Bryan 19, Cangini 17), il Dream City ha vinto a tavolino col Cinemuseum, l’Amarissimi ha estromesso il Panzini Tim (63-50; Cenci 21, Solazzi 22) e il Ciu Ciu team ha vinto anche garadue col Fadamat (58-53; Battazza 13, Migani 22).