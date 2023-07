Riccione 1926, ecco Tonini

Vittorio Tonini è un giocatore del Riccione 1926. Classe 2002, centrocampista dinamico con spiccate caratteristiche offensive, Tonini arriva in biancazzurro dopo la trafila con il settore giovanile del Rimini e una positiva esperienza in Eccellenza a Coriano con mister Marco Bucci che lo ha fortemente voluto in questa nuova avventura riccionese.

"Sentire la fiducia di mister Bucci per me è stato importante nella mia scelta, unita alla consapevolezza di far parte di una squadra blasonata come la Riccione 1926 – dice il giovane centrocampista – Qui ho trovato grande entusiasmo e partecipazione e ho una gran voglia di mettermi in gioco e di incontrare i miei nuovi compagni di squadra che tra l’altro in molti già conosco, si sta infatti creando un bel gruppo di ragazzi vogliosi di far bene. Siamo una squadra molto giovane, ma sicuramente ben strutturata e in grado di dire la propria ogni domenica".