Riccione, a Correggio non basta un gol lampo

CORREGGESE

2

UNITED RICCIONE

1

CORREGGESE (3-5-2): Bertozzi; Pupeschi, Gigli, Davighi; M. Bassoli, Galli, Carta (33’ st Rizzi), Manuzzi, Carrasco (1’ st Cavallari); Iaquinta (24’ st Yanken), Simoncelli (45’ pt Likaxhiu). A disp.: Tzafestas; Diaby, S. Bassoli, Galletti, Pozzebon. All.: Soda.

UNITED RICCIONE (4-3-3): Pezzolato; Contessa (33’ st Gambino), Scrosta, Colacicchi, Lordkipanidze; Bellini, Benedetti, Abonckelet (11’ st’ Mokulu); Grancara (32’ st Lo Duca), D’Antoni (20’ st Ferrara), De Silvestro (11’ st Vassallo). A disp.: De Fazio, Artur, Colombo, Biguzzi. All.: Gori.

Arbitro: Lascaro di Matera.

Marcatori: 1’ pt D’Antoni, 37’ pt Carrasco, 45’ pt Manuzzi (rig.).

Note - Ammoniti Lordkipanidze. Espulsi: Soda (allenatore Correggese), Gori (allenatore United Riccione).

CORREGGIO (Reggio Emilia)

Un gol lampo non basta allo United Riccione per tornare alla vittoria. Ma nemmeno per prendersi un punto in casa della Correggese nel turno che porta alla sosta di Pasqua. Il match di Correggio parte con mezz’ora di ritardo. Arbitri e biancazzurri, infatti, hanno avuto difficoltà a raggiungere il Borelli a causa del traffico sull’autostrada A1. Alle 15.30 si scende in campo, alle 15.31 la gara la sblocca D’Antoni che servito sul lato corto dell’area di rigore calcia al volo e piazza la sfera alle spalle di Bertozzi. Un gol che sembra spianare la strada ai biancazzurri e tramortisce i padroni di casa che in avvio non riescono affatto a mettere i bastoni tra le ruote alla squadra di Gori. Ma la gara resta tesa e combattuta. Perché la posta in palio è alta, soprattutto per i reggiani che hanno assoluto bisogno di punti per respirare nella parte bassa della classifica. A fine primo tempo la Correggese, un po’ a sorpresa per quanto prodotto nel primo tempo, rimette la partita in parità. Carrasco in spaccata, è il minuto 37, anticipa la difesa romagnola e a spingere in rete l’assist al bacio di Iaquinta. Ma non è finita qui. Perché a un soffio dall’intervallo Lordkipanidze interviene in maniera fallosa su Simoncelli in area e l’arbitro indica il dischetto: rigore e ammonizione. Manuzzi dal dischetto firma il sorpasso. Nella ripresa ancora una volta è il Riccione a partire meglio degli avversari, ma di occasioni ce ne sono poche per tutti. La Correggese mette i brividi ai romagnoli con Yanken e Ferrara ci prova dalla distanza. Niente da fare. Il finale è infiammato con le espulsioni dei due mister, Soda da una parte e Gori dall’altra.