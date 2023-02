Riccione ad Agliana con un Prince in più

Non vuole interrompere la striscia di successi lo United Riccione impegnato oggi (calcio d’inizio alle 14.30) sul campo dell’Aglianese. Non si ferma nemmeno sul mercato la squadra del presidente Cassese che ieri ha annunciato l’ingaggio del centrocampista ghanese Prince Emmanuel Besea. Classe ’97, l’ex giocatore di Viterbese, Vis Pesaro e Modena (anche 21 presenze in B con gli emiliani) è da ieri a disposizione di mister Gori e oggi tra i convocati per il match della sesta giornata di ritorno. I biancazzurri arrivano all’appuntamento con tre vittorie di fila messe insieme e, quindi, con una buona dose di entusiasmo. L’Aglianese, al contrario, in questo girone di ritorno non ha ancora pronunciato la parola vittoria (quattro pareggi e una sconfitta per i toscani).

Serie D. Girone D (25ª giornata, ore 14,30). Aglianese-United Riccione, Bagnolese-Carpi, Real Forte Querceta-Pistoiese, Sant’Angelo-Giana Erminio, Sammaurese-Fanfulla, Scandicci-Correggese. Ieri: Corticella-Forlì, Lentigione-Mezzolara, Prato-Salsomaggiore, Ravenna-Crema.

Classifica: Giana Erminio 53; Pistoiese, Forlì 44; Carpi 38; Sammaurese, Fanfulla 36; Ravenna, Aglianese 35; United Riccione 34; Mezzolara, Real Forte Querceta, Prato* 32; Crema 31; Corticella 30; Correggese, Lentigione 26; Bagnolese, Sant’Angelo 25; Scandicci 21; Salsomaggiore 7. *Penalizzato di 3 punti.