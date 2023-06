Riccione capitale del padel Open al via con top player

Spettacolo e qualità al Padel Club Riccione, che da domani a domenica ospiterà l’"Open Padel Città di Riccione", torneo da 5000 euro di montepremi con un’entry list di estremo interesse. È il torneo di più alto montepremi in regione da marzo a dicembre e richiamerà sui campi di via Berlinguer coppie di prestigio ed elevato valore tecnico. "Verranno a giocare otto dei venti giocatori di prima fascia – rivela il direttore di gara Gigi Capodagli -, questo a conferma di una lista di partecipanti di tutto rispetto. Stiamo lavorando per mettere a punto il club e ospitare al meglio il torneo. La nostra è una storia giovane, visto che siamo nati nel 2018 all’interno degli spazi del Tennis club, ma non siamo alla prima esperienza nell’organizzazione di eventi di un certo rilievo. I favoriti? Possono essere tanti, ma di cuore dico che tifo per il nostro Pietro Conti (che sarà in coppia con Luca Carli). Gli auguro di poter recitare il ruolo dell’outsider". In totale le coppie saranno 31, dunque gli iscritti 62 (8 di prima fascia e 29 di seconda). Premi a partire dai quarti di finale con 2000 euro alla coppia vincente. "Ringrazio davvero per l’opportunità di poter giocare un torneo del genere in casa – dice Pietro Conti -. È un bellissimo stimolo per cercare di migliorare sempre più di fronte a giocatori davvero molto forti. Speriamo di toglierci delle soddisfazioni di fronte al pubblico che verrà a vederci". Prime teste di serie saranno Brusa – Calneggia, poi Cattaneo – Di Giovanni, Beltrami – Tinti, Scala – Galli, Rosingana – Baez, Bulgarini – Cervellati, Zecchinelli – Sibona, Belotti – Micali. "Giocheremo a partire dal tardo pomeriggio di domani – spiega il giudice arbitro, Simone Lusini -, poi torneremo in campo nel primo pomeriggio di sabato, dalle 15, per gli ottavi di finale. Nella serata di sabato i quarti, domenica mattina le semifinali e nel primo pomeriggio l’ultimo atto. Assieme al torneo principale ne è previsto anche uno per amatori".

Loriano Zannoni