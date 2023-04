Riccione cerca il tris a Reggio nella poule promozione

È ancora in viaggio, la Prime Cleaning Riccione, che in questo terzo turno della poule promozione di volley C maschile sarà di scena domani sera (h. 20.30) a Reggio Emilia contro i Vigili del Fuoco Marconi. Un impegno sulla carta abbordabile, visto che gli emiliani nelle prime due giornate hanno messo assieme due sconfitte senza aver catturato neppure un set. Ben diverso il cammino di Nascimento (in foto con Campi) e compagni, che dopo aver rifilato un 3-0 all’esordio al Corlo Sasco, si sono ripetuti a Bologna con il CrevaVolley, per un primato in beata solitudine (e la prima classificata, lo ricordiamo, al termine di queste 6 partite della poule salirà direttamente in B). "Siamo molto in fiducia – ammette lo skipper della Prime Cleaning, Claudio Botteghi –. Le cose ci riescono e pure piuttosto bene, il morale è alto e all’interno del gruppo c’è piena consapevolezza che possiamo arrivare sino in fondo".

In avvio il coach andrà col suo sestetto classico: Alessandri in regia con Nascimento opposto, Campi e Tosi Brandi al centro, Mair e Arcangeli alle bande, più Cangelli libero.