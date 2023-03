Riccione con Orvieto

Dopo una domenica di sosta, sono pronte a tornare in campo le ragazze della Femminile Riccione che questo pomeriggio andranno a fare visita all’Orvieto. Sulla carta novanta minuti non impossibili per le biancazzurre contro la terz’ultima della classe. Una buona occasione per cercare di avvicinare il sesto posto in classifica ora di Padova e Jesina. Serie C femminile. Girone B (22ª giornata): Bologna-Sambenedettese, Lebowski-Lumezzane, Jesina-Villorba, Meran-Venezia, Orvieto-Femminile Riccione, Portogruaro-Venezia calcio, Triestina-Rinascita Doccia, Vicenza-Padova (rinviata). Classifica: Bologna 58; Meran 55; Lumezzane 48; Venezia 41; Vicenza 40; Jesina, Padova 34; Femminile Riccione 31; Venezia calcio 29; Villorba 24; Portogruaro 21; Lebowski, Triestina 18; Orvieto 10; Rinascita Doccia 9; Sambenedettese 4.