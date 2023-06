Riccione, confermata Tallevi "Sono pronta alle prossime sfide"

C’è ancora Tallevi nel motore della Lasersoft. L’opposto classe ’89 è una conferma particolarmente importante in un roster che sta trovando sempre più punti fermi e che ha visto le conferme nello staff di coach e vice, Piraccini e Musumeci. Tallevi, che ha dato un ottimo contributo di qualità ed esperienza, veste per la seconda stagione consecutiva i colori riccionesi. "Quest’anno non ci ho dovuto pensare troppo, la mia scelta di rimanere a Riccione anche per la prossima stagione è maturata durante lo splendido anno vissuto insieme – dichiara la giocatrice di origine marchigiana –. Non sono mancati piccoli rammarichi, un po’ per il mio infortunio di inizio stagione e un po’ per qualche punto perso per strada, però è stato un anno anche di piccole imprese e grandi emozioni, tanto lavoro ma anche divertimento in palestra. La scorsa stagione, nonostante tutto, ci siamo confermate come terza della classe, quest’anno chissà che non possiamo pretendere qualcosa di più". Guarda avanti Tallevi, che non si accontenta e spinge il gruppo a fare altrettanto nel prossimo campionato di B2. La voglia è quella di guardare in alto. Intanto Riccione festeggia l’accesso alla finale territoriale da parte delle ragazze dell’Under 14, all’ultimo atto grazie al successo a Forlì.