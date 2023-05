Riccione di scena in Toscana

Dopo aver rifilato ben 12 gol alla Sambendettese, la Femminile Riccione torna oggi a rimettersi in viaggio per andare a fare visita alla Rinascita Doccia. E per tenersi stretto, quando mancano 180 minuti al termine della stagione, il sesto posto in classifica. Missione non impossibile contro la penultima della classifica del girone B che sin qui ha messo insieme 11 punti.

Serie C femminile. Girone B (29ª giornata): Jesina-Vicenza, Meran-Bologna, Portogruaro-Orvieto, Rinascita Doccia-Femminile Riccione, Sambenedettese-Padova, Triestina-Lebowski, Venezia calcio-Venezia fc, Villorba-Lumezzane.

Classifica: Bologna 79; Meran 66; Lumezzane 63; Vicenza 59; Venezia calcio 57; Femminile Riccione 49; Jesina 47; Padova 36; Venezia fc 34; Triestina 33; Villorba 28; Lebowski 27; Portogruaro 21; Orvieto 18; Rinascita Doccia 11; Sambenedettese 3.