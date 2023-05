Riccione, è qui la festa La serie B ora è realtà

Tutto facile, facilissimo, una pura e semplice formalità: questo è stato lo ‘spareggio’ che metteva in palio una nicchia in serie B. La Prime Cleaning Riccione travolge il CrevaVolley e sale così al ‘piano di sopra’ con una giornata di anticipo rispetto alla fine dei giochi in questa Poule Promozione di volley C maschile (3-0 lo score nella palestra della Perla; 17, 15, 14 l’arido raccolto dei ‘bolognesi’). Prima dell’inizio le squadre erano divise in classifica da un solo punticino, col Riccione che aveva il naso avanti. Con questa vittoria ‘piena’ il gruppo allenato da Claudio Botteghi si issa sul +4 nei confronti degli avversari e diviene dunque irraggiungibile poiché la poule riserva ancora un solo turno, con Riccione che ne approfitterà per festeggiare sul campo il salto di categoria nel rimanente impegno casalingo con i Vigili del Fuoco Reggio Emilia, ospiti in riviera sabato prossimo. La partita, come accennato, non c’è proprio stata, col Riccione che ha dominato il match sotto aspetto. "Avemmo battuto davvero chiunque, l’altra sera eravamo carichi e concentrati al massimo, non abbiamo lasciato loro la benché minima chance", commenta il 41enne tecnico riminese, che alla sua prima stagione sulla panchina della Prime Cleaning ha centrato subito il risultato più prestigioso. Ma quando ha capito che questo campionato si sarebbe potuto concludere con l’ascesa in B? "Il 3-0 casalingo con la Paolo Poggi, in regular season, ci ha mandato qualche segnale, poi confermato dalla vittoria ottenuta nella gara di ritorno a Bologna. Quindi, in questa poule, il successo per 3-1 nella tana del CrevaVolley ci ha reso ancora più consapevoli delle nostre potenzialità", fa sapere Botteghi. a. c.