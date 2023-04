Riccione fa incetta di medaglie

Erano impegnate su due fronti, le atlete della Ginnastica Riccione. E i risultati non si sono fati attendere. A Fiorano Modenese – e qui parliamo di artistica – è andato in scena il campionato individuale Silver LA3 e LB3. Due gli ori catturati grazie a Giorgia Palazzini e Indira Emendatori. Cinque invece i bronzi: ad accomodarsi sul terzo gradino del podio Nicole Pasquinelli, Alice Marchini, Viola Castiglioni, Taisiya Biletska e Giorgia Cancellieri. A Ravenna, invece, si è disputato il campionato Primavera di ritmica. Qui le vittorie della Ginnastica Riccione sono state addirittura cinque, ‘sigilli’ per Bianca Ferri, Talita Ricci e per la squadra, ori anche per Martina Battiato, Giada Santini e Sara Matarazzo, nonchè per Cloe Salviani. Argenti per Emily Baiocchi e per il trio formato da Vittoria Pagnano, Dalila Gobbi e Luna Salviani, per Emma Vescini e Veronica VopiyashYn. Bronzi, infine, per Sofia Lunardini, Sofia D’Angelo, Vittoria Tonini e Lara Masini.