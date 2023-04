Riccione, già metabolizzata la battuta d’arresto con Venezia

Con la sconfitta casalinga maturata già qualche giorno prima delle ‘colleghe’ di girone contro il Venezia, la Femminile Riccione si è goduta un fine settimana di riposo osservando quello che succedeva sugli altri campi. Le biancazzurre occupano il sesto posto in classifica con 40 punti messi insieme sin qui. Proprio come la Jesina che, però, ha giocato una gara in meno delle romagnole, quella rinviata contro la Rinascita Doccia.

Serie C. Girone C (25ª giornata): Portogruaro-Meran 1-4, Femminile Riccione-Venezia 0-1, Lumezzane-Orvieto 3-0, Padova-Lebowski 2-2, Sambenedettese-Vicenza 0-3, Venezia calcio-Triestina 0-3, Villorba-Bologna 0-6, Rinascita Doccia-Jesina (rinviata).

Classifica: Bologna 73; Meran 62; Lumezzane 57; Vicenza 52; Venezia 48; Jesina, Femminile Riccione 40; Padova 36; Triestina 30; Venezia calcio 29; Villorba 27; Lebowski 22; Portogruari 21; Orvieto 11; Rinascita Doccia 10; Sambenedettese 3.