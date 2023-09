Riccione, il palleggiatore si chiama Mandoloni

La Prime Cleaning Riccione chiude il roster della serie C Maschile per la stagione 2023-2024, affidato a coach Botteghi, con l’arrivo in squadra del palleggiatore Luca Mandoloni, classe 2003. Luca inizia a muovere i primi passi nella pallavolo con la Montesi Volley Pesaro, dove ha disputato i vari campionati giovanili under. Due anni fa, nella stagione 2021 – 2022, ha conquistato la promozione in serie C, per poi disputarla fino alla passata annata agonistica. Da quest’anno Mandoloni farà parte del roster di Riccione e affiancherà in cabina di regia il già confermato Matteo Alessandri. "Sono molto contento di far parte di questo nuovo progetto e di questo gruppo – sono proprio le parole del giocatore -. Sono pronto a mettermi a disposizione della squadra e sono sicuro che sarò un’occasione per crescere". Mandoloni conclude così il gruppo a cui farà affidamento la squadra riccionese per il campionato alle porte. Prima di lui, importante per il gruppo anche l’arrivo del centrale Alessandro Magi.