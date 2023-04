Riccione in notturna contro il Padova

Ritornano in campo le ragazze della Femminile Riccione che questa sera (calcio d’inizio alle 10) affronteranno il Padova allo centro sportivo di via Arezzo. Cercando di bissare il largo successo della gara d’andata (5-1) e di dimenticare l’ultima sconfitta interna (ormai più di una settimana fa) contro il Venezia facendo così qualche importante passo avanti in classifica.

Serie C femminile. Girone C (26ª giornata): Bologna-Portogruaro, Lebowski-Rinascita Doccia, Femminile Riccione-Padova, Jesina-Triestina, Meran-Lumezzane, Orvieto-Villorba, Venezia-Sambenedettese, Vicenza-Venezia calcio.

Classifica: Bologna 73; Meran 62; Lumezzane 57; Vicenza 52; Venezia 48; Jesina, Femminile Riccione 40; Padova 36; Triestina 30; Venezia calcio 29; Villorba 27; Lebowski 22; Portogruari 21; Orvieto 11; Rinascita Doccia 10; Sambenedettese 3.