Riccione, la ‘prima’ è subito buona

Non si fa trovare impreparata, la Prime Cleaning Riccione, all’appuntamento con questo gironcino playoff di volley C maschile che promuoverà la prima classificata in B. Sul parquet amico la squadra allenata da Claudio Botteghi non fa assolutamente sconti ai modenesi del Corlo Sasco, formazione che ha in organico il pinnacolo tedesco Christian Dunnes, un due metri e 11 che nel 2009 vinse uno scudetto con Piacenza (3-0 nella Perla; 21, 15, 21 i parziali). Una vittoria agevole, un bel modo di cominciare un cammino che sabato condurrà gli adriatici a Bologna per un’intrigante sfida con quel CrevaVolley che si è a sua volta imposto nel turno inaugurale (0-3 a Reggio sui Vigili del Fuoco). Contro Corlo Sasco, come accennato, non ci sono stati troppi problemi: buona la ripartizione della pericolosità tra i laterali (Mair 15, Arcangeli 13, Nascimento 10), ben imbeccati dal palleggiatore Alessandri. E anche i centrali hanno portato i loro ‘mattoni’ (Tosi Brandi 6, Campi 5).