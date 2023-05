Riccione, ora è tempo di brindisi La promozione in serie A1 è realtà

Cronaca di una promozione (in A1) annunciata. Sì, perché la Ginnastica Riccione, forte di due primi posti conquistati nelle tappe di Firenze (151,500 punti) e Ravenna (151,750 pt), non poteva che coronare questa splendida stagione con il salto di categoria, cioè con l’ingresso nell’élite della ginnastica artistica italiana.

Ieri, sulle pedane di Ancona, è arrivata la consacrazione, l’ufficialità di un risultato di fatto già maturato dopo le prime due gare, in quanto nel campionato di A2 vige la regola che ogni club può scartare la peggiore delle tre prove disputate, con le atlete della Perla Verde che hanno cassato appunto quella di Ancona, dove si erano ritrovate prive di Caterina Cereghetti, la ginnasta che avendo preso la cittadinanza svizzera è diventata straniera e nel team riccionese quello spot è già occupato dalla tedesca Elisabeth Seitz. Senza Cereghetti, atleta che portava in dote punti ‘pesanti’, la Ginnastica Riccione ad Ancona ha chiuso al quinto posto (145,600 lo score), preceduta da Libertas Ginnastica Vercelli – che finirà pure per vincere lo scudetto di A2 –, Ginnastica Artistica Lissonese, Acrobatic Fitness Piacenza e Ginnastica Pavese. Insieme alla Seitz, che ha ottenuto un eccellente 14,150 alle parallele, hanno gareggiato Adriana Poesio, Francesca Linari, Sara Camba, Francesca Agostinelli e Aurora Pilolla. All’uscita delle classifiche sono apparse d’incanto le T-shirt celebrative ("E’ tutto vero – A1"), così come la festa è proseguita poi in serata a piazzale Ceccarini, davanti al Palazzo del Turismo.