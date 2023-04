Riccione passa con autorità a Bologna e comincia a ‘vedere’ la promozione

Con una prova davvero convincente e una grande tenuta mentale, la Prime Cleaning Riccione sbanca Bologna in questa seconda giornata della poule promozione del campionato di C maschile (0-3 sul Crevavolley al ‘Pala Lercaro’, 28-30, 22-25, 18-25 i parziali). Un raid importantissimo, che avvicina sensibilmente alla B il gruppo allenato da Claudio Botteghi (in foto durante un timeout). Sì, perché dopo 6 turni in questo gironcino a quattro salirà di categoria solo la prima classificata e non ci saranno ripescaggi, con i riccionesi si ritrovano già soli in testa a quota 6: dietro, CrevaVolley e Corlo Sasco 3, mentre il Gs Vigili del Fuoco Reggio – avversaria sabato degli adriatici in terra emiliana – è ancora al palo. Aver vinto 3-0, poi, è un ulteriore vantaggio per la Prime Cleaning, che è schizzata davanti e non ha nessuna intenzione di fermarsi. A Bologna la prima, interminabile frazione è stata decisiva, con Riccione che l’ha chiusa ai vantaggi con un paio di guizzi di Mair (16 pt) dopo aver annullato un set-point agli avversari. Nel tabellino anche 14 punti di Nascimento e 11 di Arcangeli.