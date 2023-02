Riccione, primo acuto in A2

Che fosse competitiva, la Ginnastica Riccione, lo si sapeva e la prima prova del campionato di A2 di artistica femminile altro non ha fatto che confermare quelle sensazioni, riccionesi addirittura a segno nella tappa andata in scena al ‘Nelson Mandela’ di Firenze. Un successo ottenuto con uno score notevole: 151,500 punti. A portare i ‘mattoni’ più pesanti la nazionale tedesca Elisabeth Seitz, che alle parallele ha incantato. La Seitz è stata un valore aggiunto, però il presidente Poesio fa notare che "se togliamo i suoi punti, la squadra avrebbe conquistato comunque il podio, a dimostrazione che abbiamo un collettivo che funziona". E in questo collettivo ha brillato Caterina Cereghetti, con una prestazione all-around che ha superato i 52 punti. A Firenze ha debuttato il nuovo dt Nicolae Forminte (foto). La prossima tappa è prevista il 3 e 4 marzo a Ravenna.