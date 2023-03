Riccione rimandato: slitta il match col Crema

Ancora novanta minuti, poi la sosta per lasciare spazio alla Viareggio Cup. E lo United Riccione quei novanta minuti non li giocherà come di consueto la domenica. Infatti, il match della 13esima di ritorno sul campo del Crema è stato posticipato a lunedì. Ma sarà sempre disputato nel pomeriggio con calcio d’inizio alle 14.30. Una gara nella quale la truppa di mister Gori si metterà a caccia dei tre punti, dopo l’ultimo scivolone casalingo contro lo Scandicci. Uno stop inaspettato che ha momentaneamente fermato la corsa dei biancazzurri verso i playoff. Ma a sette giornate dal termine della regular season non sono ammessi altri passi falsi. Lo sanno bene questo i ragazzi di mister Gori che lunedì pomeriggio in Lombardia, contro un avversario sulla carta abbordabile, vorranno subito rifarsi. Attualmente la squadra della Perla Verde è un passo fuori dalla zona playoff con 46 punti messi insieme in 31 gare disputate.

L’ultimo posto utile oggi è occupato dal Carpi che di punti ne ha raccolti 47. Ma pochi passi più avanti, due per la precisione, c’è anche il Ravenna (a quota 48) che ha scavalcato lo United in classifica appena qualche turno fa vincendo lo scontro diretto. Più avanti, esattamente di sette lunghezze, c’è quel Forlì che viaggia ben più staccato dalla coppia di testa. Perché là davanti il duello per la promozione in serie C tra Pistoiese e Giana Erminio è decisamente appassionante con i lombardi a comandare, ma con soli due punti in più rispetto ai toscani. Il club riccionese non guarda tanto in alto e pensa soltanto a rimettere piedi in quella zona playoff che renderebbe comunque di ottimo livello la stagione della matricola romagnola. Magari iniziando a programmare già il futuro. Ma prima c’è da pensare allo sprint finale. A partire da lunedì sera a Crema.

Le designazioni arbitrali del girone D: Aglianese-Salsomaggiore (Faye di Brescia), Correggese-Mezzolara (Vicardi di Lovere), Corticella-Prato (Piccolo di Pordenone), Fanfulla-Pistoiese (Striamo di Salerno), Lentigione-Carpi (Mascolo di Castellammare di Stabia), Ravenna-Sant’Angelo (Palmieri di Brindisi), Real Forte Querceta-Forlì (Gervasi di Cosenza), Sammaurese-Giana Erminio (Drigo di Portogruaro), Scandicci-Bagnolese (Criscuolo di Torre Annunziata).