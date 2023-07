Riccione rinuncia alla B, riparte dalla C regionale

Niente Serie B maschile, per la Prime Cleaning Riccione, che rinuncia al campionato nazionale dopo la storica promozione della passata stagione e decide di ripartire dalla C regionale. "Questa rinuncia non cancellerà gli straordinari risultati della scorsa stagione sportiva – scrive la società in una nota –, ma ci spronerà a continuare a fare bene anche nelle prossime stagioni, perché abbiamo capito di essere sulla strada giusta". Intanto è stato confermato l’allenatore Claudio Botteghi. "Nel Riccione Volley ho trovato l’ambiente ideale per fare sport – spiega il coach –, con presidente e dirigenti innamorati e appassionati di pallavolo, sempre vicini e pronti a sostenere la squadra senza essere invadenti. La scelta di proseguire insieme non è mai stata messa in dubbio. Un pizzico di rammarico per aver dovuto rinunciare alla B c’è e non lo nascondo, ma le motivazioni per riprovarci già a partire dalla prossima stagione sono forti. L’idea è di confermare la maggior parte del gruppo della passata stagione: i ragazzi hanno dimostrato sul campo di essere forti e si sono dimostrati fantastici anche dal lato umano. Ho già avuto modo di parlare con diversi di loro e garantisco che la fame di vittorie è ancora tanta".