Riccione si prende lo ’scalpo’ del Corlo Venerdì il match clou

Due set combattuti, uno perso e uno vinto, quindi il match prende la direzione voluta dalla Prime Cleaning Riccione, che finisce per centrare un successo ‘pieno’ a Corlo, una frazione di Formigine, nel ‘modenese’, in questa quarta – nonché terzultima – giornata della poule promozione di volley C maschile (1-3 il risultato; 25-21, 19-25, 15-25, 16-25 i parziali). Una vittoria preziosa, che consente al gruppo allenato da Claudio Botteghi di mantenere la testa in questo gironcino che promuoverà in B solo la prima classificata. E venerdì sera, nella palestra della Perla Verde, Campi e compagni riceveranno la visita del CrevaVolley, che è staccato solamente di una lunghezza: una partita che di fatto è uno spareggio, con Riccione che si è già imposta all’andata nella tana degli avversari. Un’altra affermazione, anche al tie-break, e il discorso sarà virtualmente chiuso. Tornando al match di Corlo, in avvio sono gli emiliani a farsi trovare più pronti. Ma già all’inizio della seconda frazione la Prime Cleaning reagisce, con Nascimento (in foto) particolarmente efficace al servizio. Ora l’inerzia è tutta per Riccione, che nel terzo set vola via trascinata da Campi, davvero invalicabile a muro. Corlo di disunisce, sbaglia tanto e anche il quarto segmento di gioco sorride agli ospiti.

Il tabellino della Prime Cleaning: Alessandri 2, Nascimento 15, Campi 12, Tosi Brandi 7, Arcangeli 16, Mair 16; Cangelli (libero), Annibalini ne, Pagnoni ne, Fabbri ne, Donini ne, Semprini ne. All.: Botteghi.