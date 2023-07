Richard Ulloa, nuovo giocatore della Riccione 1926, "Voglio ripagare la fiducia accordatami"

Richard Ulloa è un giocatore della Riccione 1926. L’attaccante classe 2002 arriva dal Gabicce-Gradara, campionato Promozione Marche, in prestito con diritto di riscatto e rappresenta un importante rinforzo per lo scacchiere offensivo di Mister Bucci. Scuola Rimini, il giovane biancazzurro può giocare sia da attaccante esterno che centrocampista offensivo: alto 1 metro e 83 cm ha nel tiro e nella potente progressione due tra le sue migliori caratteristiche. "Avevo diverse richieste ma quella della Riccione 1926 mi ha subito convinto – racconta il giovane neo biancazzurro – Qui c’è la volontà di fare un campionato da protagonisti e siamo una squadra molto giovane ed è una bella sfida, poi mister Bucci mi conosce. La società mi ha fortemente voluto e cercherò di ripagare al meglio la fiducia accordatami. Per questo non vedo l’ora di cominciare questa nuova avventura".