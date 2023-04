Riecco Delcarro, in forse Gigli e Mattia Rossetti

C’è poco tempo per tirare il fiato. Bisogna essere pronti subito. Poi ci sarà Pasqua per ricaricare un po’ le batterie. Il Rimini corre, non si ferma nel momento più importante della stagione. Anche se l’infermeria biancorossa è sempre piuttosto affollata. All’allenamento di ieri non hanno partecipato Gigli e Mattia Rossetti, entrambi acciaccati ed entrambi costretti a un lavoro differenziato. Sulla via del recupero si sta invece dirigendo Delcarro, al quale mister Gaburro è stato costretto a rinunciare sabato scorso a Imola. Nulla di grave per il centrocampista con il vizio del gol, fortunatamente. Tanto che potrebbe tornare in campo già giovedì sera al ‘Romeo Neri’ per i novanta minuti contro il Fiorenzuola, terz’ultimo appuntamento della stagione regolamentare. Ormai recuperato Gabbianelli, per il resto il tecnico veneto non altri grattacapi in infermeria.