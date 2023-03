Riecco Gabbianelli

Gabbianelli e Mattia Rossetti oggi tornano a correre con i compagni. E, presumibilmente saranno a disposizione per la gara che sabato il Rimini giocherà in casa dell’Imolese. Buone notizie per Marco Gaburro che avrà più alternative in zona gol per il quart’ultimo impegno della regular season, nonostante l’assenza di Biondi. Il centrocampista dovrà saltare i match con Imolese e Fiorenzuola per squalifica, ma là davanti ora è tornata una certa abbondanza. Anche se Gabbianelli e Mattia Rossetti avranno solo un paio di veri allenamenti nelle gambe. Esattamente quello di oggi e la rifinitura di domani nella quale il tecnico veneto valuterà definitivamente le condizioni dei suoi. Entrambi, comunque, potrebbero partire dalla panchina e, se così fosse, potrebbe rientrare nell’undici iniziale Rosso in attacco, insieme a Santini e Piscitella.