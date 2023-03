Riecco i petardi costosissimi: 1.000 euro di multa ai biancorossi

Non arriva un avversario qualunque sabato al ‘Romeo Neri’ e il Rimini ha tanti buoni motivi per provare a spingere sull’acceleratore. Cosa che in questo girone di ritorno non è riuscita con troppa facilità alla squadra di Marco Gaburro. Dopo un giorno di riposo ieri i biancorossi sono tornati a correre sul sintetico dello stadio di casa dove, appena qualche giorno fa, capitan Laverone e compagni sono stati costretti a buttare giù un altro boccone amaro. Ma la sconfitta con la Recanatese ormai fa parte del passato e non c’è miglior gara, se non quella contro la capolista Reggiana, per cercare di voltare definitivamente pagina consolidando la zona playoff. Tutti presenti sul sintetico di casa, ma continuano a svolgere un lavoro differenziato Gigli, Gabbianelli e Mattia Rossetti. Solo il difensore sembrerebbe avere qualche chance di esserci sabato contro la Reggiana. Nessun problema con il giudice sportivo per Marco Gaburro, mentre il presidente Alfredo Rota dovrà sborsare altri 1.000 euro. A costare cari sono ancora una volta i petardi "di notevole intensità", sottolinea il giudice sportivo, fatti esplodere dalla Curva Est durante il match di sabato scorso contro la Recanatese. Intanto, continua la prevendita dei biglietti. Biglietti che dovranno acquistare anche gli abbonati considerando che il club di Piazzale del Popolo ha proclamato per sabato al ‘Neri’ la giornata biancorossa nella quale non saranno valide le tessere stagionali.

Giudice sportivo. Una giornata di stop per Giandonato della Fermana, Gatto e Simonetti dell’Ancona, Redolfi del Gubbio, Sabbione dell’Alessandria, Italeng del Montevarchi, Sartore del Fiorenzuola, Serpe dell’Imolese, Dessena dell’Olbia.

Arbitri, girone B. Alessandria-Fiorenzuola (Gioele Iacobellis di Pisa), Carrarese-Siena (Giorgio Vergaro di Bari), Cesena-Olbia (Filippo Giaccaglia di Jesi), Lucchese-Fermana (Simone Gauzolino di Torino), Pontedera-Imolese (Dario Di Francesco di Ostia Lido), Recanatese-Montevarchi (Rispoli di Locri), Rimini-Reggiana (Marco Monaldi di Macerata), San Donato Tavarnelle-Gubbio (Gianluca Renzi di Pesaro), Torres-Ancona (Domenico Mirabella di Napoli), Vis Pesaro-Virtus Entella (Mario Perri di Roma 1).