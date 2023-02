Riecco Vano e Gabbianelli per rompere il digiuno

di Donatella Filippi

I numeri dicono che non è poi così difficile abbattere il muro della Fermana. Trentaquattro reti subite sin qui dai marchigiani (otto in più dei romagnoli) che domani al ‘Recchioni’ proveranno a candidarsi definitivamente per un posto ai playoff. Il compito del Rimini è quello di ridimensionare le ambizioni della squadra del santarcangiolese Stefano Protti. Ma anche quello di riprendersi quella vittoria che alla formazione di Gaburro manca esattamente da 25 giorni, dalla gara in casa dell’Alessandria. Manca la vittoria e manca il gol ai biancorossi che si sono messi a segnare con il contagocce. Tanto che la Fermana li ha superati in quanto a reti realizzate. Seppur di poco: 34 contro 33. Gaburro ritrova Vano e c’è da scommettere che l’attaccante romano domani sarà in campo dal primo minuto al ‘Recchioni’.

E con lui Santini che ha una gran voglia di schiodarsi da quel 14 (che sinceramente già non è malaccio) in quanto a gol realizzati. Con loro potrebbe partire Gabbianelli in quell’alternanza con Mattia Rossetti che ormai è una consuetudine. E anche il fantasista fanese sogna di ritrovare quella confidenza con il gol che, in un certo momento della stagione, sembrava avere. Proprio come Delcarro che quella confidenza non l’ha mai persa e ogni domenica ci va vicino. Perché le armi che ha serviranno tutte al Rimini contro la Fermana per scardinare la difesa dei marchigiani che, solitamente, tendono spesso a chiudersi a riccio. Senza permettere agli avversari, fosse la prima o l’ultima della classe, di pensare alle geometrie. Insomma, la squadra di Protti è più propensa a rompere che a costruire, ma questa è anche stata la sua fortuna. Almeno per il momento. Al Rimini serviranno le famose soluzioni alternative, magari iniziando anche a ritrovare la strada del gol su calcio piazzato. Cosa che, ormai storicamente, alla squadra di Gaburro non riesce con una certa facilità. Oggi per capitan Laverone e compagni è prevista la seduta di rifinitura sul sintetico del ‘Romeo Neri’.

Infermeria vuota e solo Gigli squalificato. Abbondanza di scelte per l’allenatore veneto che potrebbe scegliere, pensando alla difesa, Pietrangeli per sostituire il centrale romano. Poi ci sono i tifosi. Una settantina quelli che fino a ieri sera si erano messi in tasca il biglietto d’ingresso allo stadio, settore ospiti. Ma chi ancora non l’ha fatto ha tempo fino a questa sera alle 19 per decidere di esserci al fianco di capitan Laverone e compagni.