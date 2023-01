Riminesi battuti dal Piacenza

Niente punti in tasca per le formazioni Under 13 professionisti di casa nostra. I biancorossi del Rimini hanno lasciato tutto il malloppo a Piacenza (4-2). Alla formazione di Piazzale del Popolo non è bastata la doppietta realizzata da Aureli. Quattro anche i gol rimediati dai ragazzi della San Marino Academy nel derby sul campo del Cesena (4-0). Rimini e San Marino restano, così, inchiodate a quota 7 in classifica. Quota che vale il terz’ultimo posto.

Under 13 professionisti (16ª giornata): Imolese-Parma 0-4, Piacenza-Rimini 4-2, Sassuolo-Bologna 3-4, Bologna squadra B-Modena 3-2, Cesena-San Marino Academy 4-0, Reggiana-Fiorenzuola 4-0, Modena squadra B-Spal 0-3.

Classifica: Spal 39; Parma 37; Cesena 31; Bologna 26; Sassuolo 25; Piacenza 23; Modena 20; Reggiana 14; Rimini, San Marino Academy 7; Imolese 4; Fiorenzuola 0.