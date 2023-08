Riminesi in pista a Ottobiano

Importante partecipazione, ancorché sfortunata, per i piloti dell’Mc Racing di Riccione, il 15enne Omar Pagnini di Cattolica e il 16enne Riccardo Clementi di Santarcangelo, alla gara del Campionato nazionale velocità che si è svolta sul circuito di Ottobiano (Pavia). Per Pagnini, alla quarta partecipazione in carriera, un 13° posto con scivolata e ritorno in pista con grande determinazione in gara1. Niente da fare invece per Clementi, a terra senza colpa in gara1 e gara2. Per l’MC Racing da registrare anche la partecipazione della 12enne veneta Zoe Pavan e del 15enne comasco Fabio Rizzi, finito quarto nella sua categoria con dieci rimonte in griglia.