Riminesi ko in casa, i titani vanno al tappeto

Sette i gol con i quali l’Under 15 del Rimini non ha lasciato scampo la Fermana. A segno Di Pollina (tris per lui), Arlotti (doppietta), Drudi e un autogol. Rimini: Perazzi (9′ st Pirini), Fontemaggi (9′ st Cristiani), Drudi (9′ st Fabbri), Nava, Manzi, Bizzarri (25′ st Zammarchi), Arlotti (4′ st Eco), Celani (25′ st Scirocco), Di Pollina, Mataj, (4′ st Zamagna), Foschi. All.: Berretta.

A secco l’Academy con l’Imolese davanti al pubblico amico della Repubblica (3-0). San Marino: Conti (71’ Cenci), Vairo (61’ Guidi), Meloni, Colombini, Delvecchio (71’ Coletta), Grandoni, Podeschi (71’ De Biagi), Molinari (56’ Alexandru), Montali, Canarezza (61’ D’Angeli), Tamagnini (41’ Zavoli). All.: Belluzzi. Classifica: Cesena 47; Imolese 33; Rimini, Piacenza 31; Ancona 26; Reggiana 24; Vis Pesaro 23; Fermana 20; Recanatese 4; San Marino Academy 3.